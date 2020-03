Une nouvelle salve de décisions liées à la crise du coronavirus vient d'être prise par la Ville.

Le Collège communal et la cellule de crise communale suivent quotidiennement et intensément toute évolution de la situation et des attitudes adoptées par la population en réaction aux mesures édictées. "Les constats de terrain nous amènent à ajuster régulièrement les consignes données et à réviser nos décisions", communique la ville de Namur aujourd'hui.

Parmi elles, des événements qui marquent la vie namuroise comme l'édition 2020 de Namur en mai.

"Les événements festifs, culturels, sportifs ou autres types de rassemblements collectifs du mois d’avril sont tous annulés à titre préventif. Le virus n’aura probablement pas disparu par enchantement dès le 5 avril, et il est donc fort probable que les mesures de confinement soient prolongées. Les organisateurs sont néanmoins inquiets et désireux d’une décision claire de la Ville pour savoir à quoi s’en tenir. Pareille décision est donc prise ce jour", communique le bourgmestre.

Sont notamment concernés le Saint-Louis Festival, la randonnée pédestre de Wallonia, les courses et randonnées de cyclisme, les processions religieuses, les chasses aux œufs, les marches Adeps, les activités folkloriques, la chasse aux sex-toys, le cinéma en plein air, les joggings organisés, les expositions d’art… L’édition du rallye de Wallonie est également annulée ainsi que Namur en Mai 2020.

"Bien que ce dernier événement soit programmé fin mai, la décision est prise de l’annuler du fait que même si la crise du Covid-19 devait être clôturée début mai (ce qui n’est pas encore certain), organiser aussi vite un événement rassemblant près de 200.000 personnes risquerait de relancer la contagion plutôt que de la faire définitivement disparaître ; l’organisateur lui-même confie être confronté à l’annulation de nombreux groupes et artistes qui ont d’ores et déjà annoncé qu’ils feraient l’impasse cette année vu la crise sanitaire et donc l’édition 2020 risquerait d’être déplumée de nombreux talents et animations ; l’organisation de pareil événement demande de la certitude et des garanties, ce que personne ne peut offrir aujourd’hui dans le contexte actuel incertain quant à l’évolution des mesures de confinement", explique Maxime Prévot.

Le parking de l’Hôtel de Ville sera désormais fermé dès 18h. "Rappelons qu’il est possible pour toute personne s’y étant garée de pouvoir en sortir à toute heure, sur base de sa carte d’accès. Le parking sera fermé le week-end. En effet, quasi plus personne ne le fréquente et les places de parking en voirie sont désormais suffisantes (vu l’inactivité des commerces) et gratuites."