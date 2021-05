Les organisateurs l'avaient promis : Namur en Mai reviendrait en 2021, coûte que coûte. C'est maintenant chose faite, des sourires sous les masques et de l'espoir dans le cœur. 4.000 chanceux ont pu profiter d'un moment d'art de rue, en place des 240.000 festivaliers attendus habituellement. Le succès a été directement au rendez-vous quelques semaines auparavant. Les 80 représentations sur réservation (dont une moitié payante et l'autre gratuite) ont été sold-out en quelques minutes. Et ni la météo, ni le Covid, ni le CODECO n’auront eu raison de la réussite de l’événement et de la tenue de toutes les représentations.



Malgré un goût de trop peu, les organisateurs ont su adapter le festival avec succès, en un temps record. Alors même qu'aucun protocole pour la culture n'était sorti à l'époque. Des jauges imposées de 50 personnes et des mesures sanitaires résultent un goût amer pour un large public dans l'impossibilité de participer à cette édition. Mais malgré tout, sont apparus par milliers des yeux pétillants et des rires d’enfants pendant trois jours d’événement.



"Plus que jamais, nous sommes fiers d’avoir revendiqués que la culture était possible et sûre peu importe le contexte sanitaire" souligne Samuel Chappel, directeur de Namur en Mai. "Une pointe de colère reste malgré tout présente. La culture est aujourd’hui mise en cage, nous sommes obligés de cacher tous les spectacles et de les réserver à une poignée de privilégiés alors que le festival revendique une culture démocratisée et accessible. Toutefois, Namur en Mai espère avoir ouvert la voie à la libération du secteur et des lourds protocoles qui lui sont imposés."

Malgré une édition réduite, Namur en Mai a proposé cette année une nouveauté à destination des programmateurs du secteur. La journée de dimanche leur était dédiée, avec des nouvelles créations présentées dans la cour de l’Ecole Notre-Dame. Une belle occasion pour ces professionnels de découvrir ces productions inédites, et pour les artistes de se donner un coup de projecteur auprès du secteur.

L’année prochaine, le festival des arts forains reviendra enchanter Namur de manière grandiose les 26, 27 et 28 mai 2022.