Namur en Mai: « On ne peut pas dire au public tout ce que l'on a sur le cœur » Namur Grégory Piérard

La petite caravane des Bonimenteurs s’est installée sur la Place Saint-Aubain. Lors de chaque représentation, Samuel Laurant, alias Sigmund, et Vincent Huertas, alias Paolo, y vont de 40 minutes de lectures publiques, allant du romanesque de Paul Aster aux fables politiques de Celestini, en passant par l’ironie de Goscinny et les histoires du Petit Nicolas. Des retrouvailles avec le public qui font du bien mais l’atmosphère n’en est pas moins bizarre. " Ce n’est pas une question de trac mais cela reste du théâtre de rue et il y a une part d’improvisation", explique Sigmund. " On a beau s’être préparé, on se demande si la sauce va prendre et si le public va accrocher. Beaucoup de choses passent par les yeux mais un sourire et une mimique ont autant d’importance et avec les masques, on en est privé."