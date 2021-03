Namur en Mai 2021: la renaissance de la Culture Namur Grégory Piérard © D.R.

L’ASBL Namur en Mai nous l’avait annoncé il y a un mois. Hors de question d’annuler le festival une deuxième année consécutive. Son directeur Samuel Chappel et Maxime Prévot l’ont confirmé ce mercredi. La 25e édition se déroulera bien les 13, 14 et 15 mai. "Même si le déconfinement est lent, on donne le signal d’un retour d’activités, la culture reprend droit de cité", confie le bourgmestre namurois. "On est peut-être le porte-drapeau d’expériences tests. Via des décorations, on essayera aussi d’égayer le cœur de ville. Cette année, ce sera certainement un public plus familial, en espérant qu’à l’avenir, les jauges soient plus grandes."