Le festival Namur en Mai a été sélectionné pour organiser un événement-test ce mercredi 12 mai 2021. Il s'agira du seul événement-test culturel en plein air. Le spectacle d'art de rue de la compagnie Lady Cocktail sera proposé à un public de 500 personnes.

Dans ce cadre, l'organisation recherche encore quelques dizaines de Namuroises et Namurois. "Malgré les protocoles assez lourds et le délais particulièrement court, on a déjà plus de 2/3 du public inscrit en 72h", précise ce dimanche Samuel Chapelle, directeur de Namur en Mai.



Inscriptions jusqu'à ce lundi soir sur : www.goforculture.be