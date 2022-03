C'est un souffle de soulagement que peut maintenant pousser le public de Namur en Mai, de concert avec les organisateurs et le secteur culturel.. L'annonce du CODECO de ce 4 avril a confirmé la "mise au jaune" des mesures sanitaires encore en vigueur. Ce changement de baromètre annonce aujourd'hui Namur en Mai comme un des premiers événements de grande ampleur ces 26, 27 et 28 mai 2022.

"Namur en Mai aura l'immense bonheur de retrouver son public cette année sans masque, sans CST, sans distanciation sociale et sans restrictions des mesures HORECA, mais avec toute sa poésie habituelle. Ces assouplissements sont évidemment des mesures très attendues pour le festival, qui prône l'accessibilité à tous à la culture. Évidemment, les organisateurs restent prudents. L'événement sera soumis à l'évolution des mesures gouvernementales, et encourage le port d'un masque FFP2 pour les personnes plus vulnérables. Cependant, l'équipe organisatrice a été à la tête de nombreuses adapatations COVID-friendly de ses événements en 2020 et 2021. "Après tous ces mois de combat, toute l'équipe est heureuse de retrouver le public, les artistes et la magie du festival" précise Samuel Chappel, directeur de l'événement. C'est un vrai signe d'espoir qui se dessine pour tous ceux en manque de culture. Namur en Mai a le bonheur de voir à l'horizon un festival de nouveau fédérateur, magique et atypique ... comme à son habitude depuis plus de 25 ans. La programmation et les nouveautés de cette édition 2022 seront annoncées ce 24 mars."