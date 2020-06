Il s'agit de 43 rues sur Namur, Saint Servais, Wépion, Vedrin, Suarlée et Temploux

En plus de l'enduisage (entretien des voiries en assez bon état) d'une centaine de voiries voté au conseil communal du mois dernier, 2021 verra 43 rues subir un coup de neuf par un raclage/pose, un procédé plus coûteux pour les voiries abîmées mais qui ne doivent pas petre totalement refaites.

Cette décision s'inscrit dans le plan voiries lancé en 2014 par l’échevin Luc Gennart, dont l'objectif est d’atteindre plus de 93% des voiries du grand Namur entretenues et en bon état d'ici à la fin de la législature. Nous en avosn déjà parlé. Si l'enduisage d'une rue peut se faire sur une seule journée, le raclage/pose prend plus de temps et nécessite des mesures de mobilité.

Les travaux de raclage/pose décidés lors de ce conseil seront attribués en 3 lots pour un montant de plus de 2.115.000 €, subsidiés à 53% par la Région Wallonne. 25 rues des entités Namur/Saint Servais/Wépion, 10 rues de Vedrin et 8 rues de Suarlée/Temploux en feront l’objet en 2021 pour une durée des travaux comprise entre 80 et 120 jours ouvrables.

Parallèlement, des travaux de réfection seront menés sur l’axe Rogier - Brabant et avenue de la Gare à Namur pour un montant d’environ 1.600.000 €, subsidié à 42 % par la Région Wallonne et 22 % par l’OTW. "Ces travaux de raclage/pose et de réfection vont considérablement améliorer dans l’année la qualité de notre réseau routier communal", assure l'échevin Luc Gennart.

Voici la liste complète des voiries qui subiront un raclage/pose en 2021:

© DR



© DR



© DR



© DR