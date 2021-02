L’opération Kit kot s’adresse aux étudiantes et étudiants koteurs de la Ville de Namur et vise à leur donner, en temps « normal », dès la rentrée académique, une information concrète sur la gestion des déchets à Namur.

La crise sanitaire n’a pas permis, pour l’année scolaire 2020-2021, de distribuer les kits à la rentrée dès septembre. C’est pourquoi la Ville de Namur a décidé de réaliser une session de « rattrapage » en février 2021, sous une nouvelle forme pour s’adapter, entre autres, aux mesures sanitaires en vigueur.

Beaucoup d’étudiantes et étudiants semblent démunis face à cette gestion nouvelle dans leur vie en kot. Suite à ce constat, mais aussi aux problèmes de propreté publique (sacs sortis en dehors des jours de collecte, dépôts clandestins), l’Échevinat du Cadre de Vie de la Ville de Namur s’est associé aux directions des Hautes écoles, à l’UNamur et au Pôle académique de Namur pour une opération de grande ampleur.

Que retrouver dans un Kit kot ?

· Un objet en lien avec le Zéro Déchet

· Un sac réutilisable à l’effigie de Namur

· Un sac réglementaire de 30L destiné aux ordures ménagères, un sac PMC ainsi qu’un sac pour la collecte des déchets organiques

· Un calendrier de collecte des déchets ménagers

· Un leaflet « KIT KOT » présentant le mode de collecte des déchets à Namur ainsi que des infos utiles et pratiques à ce sujet (contacts, astuces…)

· Une roue du tri reprenant de manière visuelle les différentes classifications des déchets

· Un plan de la ville de Namur

Pour la troisième année consécutive, les étudiantes et étudiants étrangers accueillis dans le cadre d’Erasmus ou plus particulièrement présents à l’IMEP (Institut supérieur de musique et de pédagogie de Namur) ont bénéficié d’une traduction anglaise du leaflet Kit kot (kits distribués en septembre 2020 lors de leur journée d’accueil).

Comment se procurer le kit ?

En se rendant à l’Espace participation de la Ville de Namur situé Rue de Fer 64 à 5000 Namur du 8 février au 12 février 2021 :

- Lundi au jeudi : de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h

- Vendredi : de 8h30 à 12h30