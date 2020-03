La mesure est prise pour tous sauf les magasins et horecas sauf les magasns d'alimenattion et les night-shops qui peuvent rester ouverts

A 15h ce vendredi, le bourgmestre de Namur Maxime Prévot a donné le détail de son ordonnance suite aux mesures décrétées par le Conseil national de Sécurité jeudi en soirée.

La fermeture des restaurants et fast-food comme annoncé par la Première ministre, a été confirmée, à l'exception des plats à emporter et livrés. La Ville de Namur a pris l'initiative d'exonérer les commerçants obligés de fermer le samedi et des bars et restaurants obligés de fermer tout court jusqu'au 4 avril de toute taxe ou redevance communale au pro rata de la mesure, c'est à dire pour 3 semaines minimum. Le règlement communal ne le permet pas actuellement, mais le collège s'engage à faire modifier cela.

Voici un résumé des mesures:

- "La solidarité va aussi s’exprimer à l’égard des indépendants, des patrons et des PME. Ils seront tous (tenanciers, organisateurs) durement impactés de plein fouet par les mesures édictées au niveau fédéral. La Ville de Namur a décidé de faire un geste significatif à son niveau. Le Collège va proposer au conseil communal, si la Région wallonne valide en fonction des circonstances, de rembourser ou d’exonérer les indépendants et commerçants de toutes les taxes et redevances qu’ils paient. Cela vaut pour les restaurants, les bars, les commerces étant contraint de fermer le week-end. Mais cela ne visera pas les Night shops ou les commerces alimentaires, qui peuvent rester ouvert", dit le bourgmestre en précisant que les plats à emporter et livraisons à domicile sont autorisés.

- Les marchés en semaine sont autorisés. Les ambulants durant le week-end sont interdits sauf pour les commerces alimentaires.

- Les friteries, snacks et sandwicheries restent autorisés, mais ne peuvent plus faire manger les clients en salle. Les fast-foods sans drive-in doivent être fermés.

- Les salons de coiffeurs et les lieux de soins para-médicaux (centres esthétiques) peuvent rester ouverts mais uniquement sur rendez-vous.

- La Maison des Citoyens, qui draine près d’un millier de personnes chaque jour, sera fermée au public en libre accès. Pour obtenir un document urgent, il faudra prendre rendez-vous au 081 24 60 00. Ou utiliser les facilités offertes par le e-guichet, disponible sur le site internet de la Ville.

- Des parois de plexyglass seront installées, à la fois pour protéger les citoyens et le personnel communal.

- En ce qui concerne les mariages et les rassemblements publics, toutes les fêtes prévues jusqu’au 3 avril sont annulées. En ce qui concerne les échanges civils, un contact sera pris avec les couples pour leur proposer soit de reporter leur union civile, soit de la maintenir mais avec un maximum de 20 personnes présentes.

- Pour les funérailles, il n’est en théorie plus possible de se rassembler. « Mais il ne nous parait pas réaliste d’interdire aux familles d’annuler ce type d’événement. Notre réglement de police prévoit donc une tolérance, d’une assemblée de 20 personnes maximum. Il est interdit aux entreprises de pompes funèbres d’accueillir plus de 20 personnes. »

- Tous les halls sportifs, les piscines, bilbiothèques sont fermés dès samedi. Le personnel sera réaffecté vers d’autres services.

- Les maisons de jeunes doivent cesser leur activités. Le personnel sera aussi réaffecté.

- Les SDF seront aussi impactés par les mesures prises, tout comme les abris de jour. Notamment en raison du fait que les bénévoles sont des personnes âgées et donc un public lui-même vulnérable au coronavirus. Les Restos du Coeur et l’ASBL Main Tendue pourront préparer et livrer des repas, mais il ne sera plus possible de manger sur place.

- L’abri de jour de Jambes sera fermé. L’abri de nuit communal et complémentaire restent ouverts.

- A propos des institutions pour personnes handicapées, des centres et maisons de repos sont déjà fermées. « Nous recommandons autant que possible de limiter le contact avec ces personnes fragilisées. »

- Les crèches communales et privées restent ouvertes. Il est recommandé de ne pas entrer en contact avec les enfants et personnels des crèches.

- Les cours dans l’enseignement sont suspendus. Cela ne signifie pas que des travaux à domicile ne peuvent pas être réalisés, ni que les membres du personnel sont en congés.

- Si des enfants peuvent être gardés par des parents, amis ou proches qui ne sont pas des personnes à risque, le maintien à domicile des enfants est privilégiés. Dans le cas contraire, dans chacune des implantations scolaires communales, une garderie sera organisée par la Ville de 6h30 à 18h, chaque jour de la semaine. « Chacun devra par contre venir avec sa nourriture, car aucun repas ne sera servi. »

- Les Beaux Arts, le Conservatoire voient tous les cours suspendus. Toutes les réunions d’associations de parents, les fêtes d’école et les voyages scolaires de plus d’un jour restent interdits.

- Tous les lieux publics voient leur nettoyage intensifié.

- Les activités extrascolaires sont interdites dès lors qu’elles rassemblent plusieurs personnes. La Ville de Namur annule également les stages de Pâques. Les parents seront remboursés. La traditionnelle chasse aux oeufs est annulée.

- Toutes les aides sociales sont prolongées de deux mois. Les rendez-vous pris sont annulés mais les paiements sont garantis.

- Le CPAS va doubler le nombre de repas réalisés et livrés, au bénéfice des personnes fragilisées et précarisées.

- Tous les événements sportifs sont interdits et annulés. Bowling, cinémas, cirques, bars à champagne, de même que tous les lieux touristiques sont fermés.

- La police intensifie sa présence en rue.

- Les demandes individuelles auprès des services communaux (comme l’introduction d’un permis d’urbanisme) sont toujours possibles.

- Une adresse de contact est créée : solidarite@ville.namur.be. Toute demande d’aide y sera traitée.