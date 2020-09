Depuis le 1er septembre, en vertu de l’Arrêté Ministériel publié le 24 juillet dernier, les organisateurs de foires et salons sont autorisés à reprendre leurs activités, moyennant le respect d’un protocole sanitaire strict et l’obligation du port du masque. Impliquée depuis le début du confinement dans un groupe de travail rassemblant les principaux acteurs belges du secteur des foires et salons, la société Easyfairs Belgium, gestionnaire des halls de Namur Expo, n’a pas attendu cette autorisation pour travailler à la mise en place de mesures d’hygiène et investir dans des aménagements spécifiques. Son objectif : accueillir visiteurs, exposants et organisateurs tiers dans des conditions optimales de sécurité.

En se basant sur les règles imposées par le protocole salons, Easyfairs a donc travaillé à l’élaboration de mesures sanitaires et de sécurité pour relever les défis auxquels nous confronte le Covid-19. Son objectif est d’offrir un cadre propre et sûr, propice aux rencontres et aux échanges professionnels et ceci pour ses différents publics : les visiteurs, exposants et fournisseurs de ses propres salons d’une part, les organisateurs d’événements tiers accueillis à Namur Expo d’autre part.

Du paiement sans contact aux nouvelles procédures de nettoyage, les solutions dans lesquelles Easyfairs a investi permettront de faciliter le respect de la distanciation sociale, d’assurer la sécurité de tous et de fournir un niveau d’hygiène irréprochable lors des événements et dans le bâtiment. Découvrez toutes les mesures prises ici ou en annexe. Lors de tous les salons Easyfairs, l’enregistrement préalable de toutes les personnes présentes (visiteurs comme exposants) sera rendu obligatoire, de manière à pouvoir anticiper et contrôler la densité de la fréquentation. Les visiteurs devront choisir un jour et un créneau horaire pour leur visite. Grâce à cette mesure, Easyfairs s’assure de ne jamais dépasser des seuils de fréquentation qui mettraient en danger le respect de la distanciation sociale.

Pour les salons professionnels organisés par Easyfairs, le groupe a investi depuis quelques années dans la technologie sans contact du Smart Badge. Une alternative pratique aux brochures et cartes de visite qui permet aux visiteurs d’obtenir par email toutes les informations relatives aux produits et aux exposants d’un simple scan, sans le moindre contact physique.

En parallèle, Easyfairs a signé une collaboration avec la société SGS, spécialisée dans le domaine de la sécurité. Concrètement, ce partenariat donnera lieu à un audit régulier de Namur Expo et des événements organisés par Easyfairs afin de garantir et de valider le respect absolu des protocoles en vigueur.

Plusieurs événements sont d’ores et déjà confirmés pour les prochaines semaines à Namur Expo : le grand déstockage de l’enseigne de mode ZEB a ouvert la saison le vendredi 11 septembre. Le salon professionnel Worksafe Namur a lieu le 8 octobre, le salon de la construction Batireno + Energie & Habitat les 17-18-19 et 23-24-25 octobre. Le calendrier complet est à consulter sur : www.namurexpo.be