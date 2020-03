La Namuroise aimerait réitérer une danse pour le 2e apéro du confinement dans la bonne humeur

Vendredi soir, pour le premier apéro du confinement, organisé sur un groupe Facebook, Fabienne Lambert a créé le buzz: sa petite minute de danse a été partagée plus de 20.000 fois, a reçu deux ou trois fois plus de réactions et des milliers de commentaires. "Je n'ai pas tout lu, mais j'étais positivement étonnée car ce que j'ai vu était très positif dans l'ensemble", se réjouit cette quadragénaire de Belgrade.

Comme beaucoup, elle a dû cesser son activité professionnelle et, même si cela ne se voit pas sur la vidéo, cela lui pesait très fort sur le moral vendredi. "J'étais très dépitée. j'ai essayé de maintenir des consultations via Skype, à distance, mais cela ne fonctionne pas bien donc j'ai arrêté. J'ai pas mal de projets à lancer côté professionnel, mais je ne vais pas laisser mon garçon seul sur la tablette toute la journée. Quand j'ai vu qu'il y avait ce premier apéro du confinement, j'ai joué le jeu", raconte Fabienne.

© DR

"Pour moi, apéro = fête et fête = danser donc je me suis préparé un petit Spritz, j'ai mis la boule à facettes et je me suis lancée sur la piste de mon salon", rigole celle qui porte bien son titre: coach du bonheur. Alors là, on peut dire que j'incarne mon propos: de la bonne humeur quoiqu'il arrive! Si cela a pu amuser d’autres, tant mieux!"

La vidéo d'un peu plus d'une minute où la Belgradoise met l'ambiance en se déchaînant sur le titre Jump around de House of pain. Elle aimerait remettre ça ce vendredi pour le 2e apéro du confinement. "Le seul problème, c'est que j'ai été rattrapée par Facebook qui me demande si je dispose des droits pour diffuser le bout de chanson. Je ne voudrais pas avoir de mauvaise surprise. En Belgique, on me dit qu'on peut diffuser des extrait de 20 secondes donc je pourrais faire un petit medley. Mais je ne sais pas quelles sont les règles sur Facebook. Si un spécialiste a des réponses ou peut m'aider, je suis preneuse. J'ai écrit à Mark Zuckerberg, mais je ne sais pas s'il va me répondre... "