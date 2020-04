Ils seront proposés à prix coûtant grâce au travail d'un pool de couturiers et couturières bénévoles.

On le sait, la ville de Namur a procédé à la distribution de masques pour les professionnels de la santé -kinés, infirmières... - qui travaillent hors secteur hospitalier. Les citoyens qui n’ont pas de machine à coudre étaient demandeurs d'une initiative de la sorte pour le grand public.

Cela a été annoncé ce jeudi matin lors de la conférence de presse de Maxime Prévot: la ville va lancer la fabrication de 50.000 masques qui seront notamment proposés aux Namurois à prix coûtant. Selon nos estimations, puisque l'on peut compter sur la mobilisation d'un pool énorme de couturières bénévoles, l'achat du matériel ne devrait pas coûter plus de 5€ par masque, peut-être même la moitié. Selon nos informations, ceux-ci sont fabriqués selon un modèle validé par les soignants. Ils seront surtout utiles lorsque le déconfinement partiel sera d'application, en mai.

"La Première Ministre a laissé entrevoir hier qu’elle recommandait le port d’un masque en tissu, dit de confort, à partir du moment où s’enclencheraient les premières étapes du déconfinement. Cela veut dire pas avant le 3 mai en tout état de cause, et on parle bien d’une recommandation et pas d’une obligation. La Ville de Namur a néanmoins décidé de contribuer à cette perspective en constituant un stock de masques en tissu qu’elle mettrait à disposition des citoyens namurois à partir de début mai, à prix coûtant", annonce le bourgmestre.

Le personnel des 5 maisons de repos du CPAS de Namur a déjà été équipé en masques et sur-blouses. La ville de Namur compte aider à équiper les autres institutions avec du personnel soignant et assimilé sur son territoire. "20.000 masques en tissu vont être réalisés par le formidable réseau de couturières bénévoles qui s’affairent déjà depuis plusieurs jours à réaliser des sur-blouses pour les maisons de repos et les hôpitaux."

Des petites mains qui travaillent sans relâche sur leurs machines depuis des semaines. "Des centaines de personnes motivées, et dont nous saluons l’engagement et la magnifique mobilisation solidaire, vont ainsi confectionner des milliers de masques à partir du tissu et des élastiques que la Ville achètera et leur procurera. Les 30.000 autres unités de masques en tissu seront achetées par la Ville sur le marché. Avec ce coup de pouce de 50.000 unités, nous souhaitons apporter un soutien précieux aux Namurois qui ne seraient pas encore équipés, en sachant que nous recommandons fortement à nos citoyens de s’équiper dès aujourd’hui de ces masques car une rupture de stock n’est pas à exclure à brève échéance. Et donc achetez-en dès maintenant si vous le pouvez", conclut-il.