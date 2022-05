Les beaux jours reviennent, les deux roues ressortent du garage, on retrouve le plaisir et les bienfaits du vélo au quotidien. Stands, balades diverses et variées, concours sur les réseaux sociaux, de nombreuses animations, sont organisées aux jardins du Maïeur ce vendredi 3 juin de 12h à 18h.

Cette journée donnera l’occasion de vérifier gratuitement l’état général du vélo, d’y effectuer un réglage ou une petite réparation mais également d’en faire graver le cadre, afin de reprendre la route en toute sécurité.

Les services de la Ville pourront aider à trouver le meilleur itinéraire pour les déplacements ou, si vous êtes rouillé, vous motiver à reprendre la pratique du vélo en recevant le meilleur encadrement.

« Pour les jeunes et les moins jeunes. De ville, cargo ou électrique. Le vélo reste un choix de mobilité active actuel, simple et accessible à tous et toutes. De nombreuses offres de vente ou de location sont données sur le territoire namurois, des aménagements urbains sont également effectués depuis plusieurs années. La pratique du vélo au quotidien à Namur, c’est possible. » déclare l’Échevine de la mobilité Stéphanie Scailquin.

Le 3 juin, c’est également l’occasion à 14h, 15h et 16h d’essayer la pratique du vélo à assistance électrique sur circuit court ou de découvrir autrement la ville de Namur le temps d’une balade, à 15h.

Vous travaillez à Namur, Vedrin ou Jambes et désirez profitez du temps de midi pour rejoindre les jardins du Maïeur? Vous habitez Malonne, Champion, Erpent ou Belgrade et voulez connaitre l’itinéraire le plus adapté pour vous rendre dans votre cœur de ville ? C’est possible en ce jour de fête, grâce aux nombreuses balades prévues par nos partenaires.

Le 3 juin, je fais la fête du vélo à Namur !

Plus d’infos : www.namur.be/fr/agenda/journee-mondiale-du-velo-namur