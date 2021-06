Du vendredi 18 au dimanche 20 juin, une vingtaine de concerts gratuits seront proposés en mode « covid friendly ». Rock psyché, chanson française, fanfare, latin folk, swing, spoken word, électro pop… Il y en aura pour tous les goûts ! Au programme, pas mal de talents locaux comme Elvis Black Stars, Dresscode, The Brums, Swing U Soon, Jane Døe et de belles découvertes comme le bruxellois de LO, Big Horse, Steefig Raf, Yew, les Hommes-Boîtes, la fanfare énergique des Funky Bodding et le rock celtique déjanté des Folk Dandies.

Le vendredi et le samedi, « Musiques à tous les Étages » fera battre le cœur de Namur avec des concerts acoustiques dans des lieux parfois atypiques, en privilégiant les cours, jardins et terrasses. Le parcours musical sera inauguré dans le cadre fraîchement rénové de l’Académie des Beaux-Arts avec un concert de Wonderl’Hang, un duo qui mêle les vibrations envoûtantes des handpans au didgeridoo.

L’édition 2021 de la Fête de la Musique titillera également la curiosité du jeune public avec les ateliers des Jeunesses musicales et un ciné-concert dédié à la jeunesse canaille de Mickey le samedi au Cinéma Caméo. Les musées namurois seront cette année encore de la partie avec le concert insolite au casque du groupe Yew aux Bateliers, des guitares en Pagaille au TreM.a / Musée des Arts anciens et la chanteuse Cloé du Trèfle en guise d’apéro au Musée Rops sans oublier le traditionnel concert de clôture le dimanche à la Maison de la Poésie avec les sonorités électro pop et la voix sensible de Lucie-Valentine.

Les concerts de la Fête de la Musique à Namur sont libres d’accès dans la limite des jauges autorisées et le respect du protocole sanitaire sans réservation, sauf pour quelques lieux :

Vendredi 18 juin - 22h30 : ELVIS BLACK STARS au Belvédère (complet)

Samedi 19 juin, 15h00 : STEFFIG RAFF, cour de la Boutique Ram d’Âm

→ Réservations : http://www.eventbrite.fr/.../billets-concert-steffig-raff...

Samedi 19 juin - 18h15 : YEW (concert sous casque) Les Bateliers – Jardin du Musée des Arts décoratifs

→ Réservations : www.namur.be/lesbateliers - 081/24.87.20

Samedi 19 juin - 19h30 : CEYLON(Fr), cour de la boutique Ram D’Âm

→ Réservations : http://www.eventbrite.fr/.../billets-concert-ceylon...

Samedi 19 juin - 21h30 : DRESSCODE au Belvédère (complet)

Dimanche 20 juin - 11h30 : CLOÉ DU TRÈFLE au Musée Félicien Rops

→ Réservations : info@museerops.be - 081/77.67.55

Dimanche 20 juin -18h00 : PIERRES et LUCIE-VALENTINE

→ Réservations : info@maisondelapoesie.be - 081/22.53.49