Le permis de bâtir a déjà été délivré, le promoteur chargé des travaux sera désigné ce samedi

Lancé il y a quinze ans, le projet qui permettra de résoudre un important problème de vétusté du Palais de Justice actuel et le regroupement d’une série de départements et services de la justice namuroise dans un seul immeuble vient enfin d’aboutir. Les vice-Premiers ministres et ministres de la Justice, de la Régie des Bâtiments et du Budget, Koen Geens et David Clarinval, qui se réjouissent de cette avancée majeure, viennent d’annoncer que le Conseil des ministres de ce samedi désignera le promoteur qui sera chargé des travaux.

Les juridictions namuroises sont actuellement hébergées dans plusieurs bâtiments au cœur de la ville, dont certains datent du 15è siècle. La plupart de ces bâtiments posent des problèmes de sécurité et d’hygiène. Ils ne permettent par ailleurs plus d’offrir un espace suffisant à un fonctionnement optimal de la Justice en région namuroise. Depuis près de quinze ans, le gouvernement fédéral souhaite construire un nouveau Palais de Justice dans la capitale wallonne.

Un site a déjà été choisi : celui des « Casernes Léopold » qui se trouve à l’entrée de Namur par le pont de Jambes. Le permis de bâtir nécessaire a également déjà été délivré en vue de la construction d’un bâtiment qui totalisera quelque 34.652 m² de surface brute.

Le projet prévoit d’y regrouper :

la cour d’assises, le tribunal de première instance, le parquet du procureur du Roi, le parquet de la jeunesse, le parquet de police, le tribunal et la cour du travail, l’auditorat du travail, le tribunal de commerce, la justice de paix ainsi que le barreau ; le nouveau service DAB (Direction de la sécurisation) de la police fédérale ; le volet pénal de la division de Dinant de l’arrondissement judiciaire de Namur (en pratique : les juges d’instruction, la chambre du conseil et le tribunal correctionnel).

Le vice-Premier ministre et ministre de la Justice chargé de la Régie des bâtiments, Koen Geens, ainsi que le vice-Premier ministre et ministre du Budget, David Clarinval, sont donc heureux d’annoncer le franchissement d’une étape décisive dans ce dossier piloté par la Régie des Bâtiments et pour lequel le ministre du Budget a accepté de marquer son accord. Ce samedi, le Conseil des ministres aura en effet à approuver la désignation du promoteur. Cette désignation fait suite à une analyse juridique, administrative et technique approfondie des offres précédemment reçues.

L’attribution de ce marché permettra un lancement des travaux dès le mois de septembre. Le déménagement des différents services concernés vers le nouveau bâtiment est pour sa part programmé pour le second semestre 2023. Ces travaux passeront par une formule de partenariat public-privé avec une location du bâtiment par l’État pour une période de 18 ans et un loyer annuel d’environ 6,5 millions d’euros, assortie d’une option d’achat au terme de la période. En attendant la mise à disposition de ce nouveau Palais de Justice, des travaux sont réalisés dans les infrastructures existantes pour y améliorer les conditions de travail.

"Le feu vert que nous donnerons ce samedi à la construction très attendue de ce nouveau Palais de Justice est une bonne nouvelle, qui clôt enfin ce dossier déjà vieux de quinze ans", se félicite le ministre du Budget, David Clarinval. "Le SPF Justice est confronté à un réel problème de sécurité des bâtiments namurois actuels qui rend ces travaux de plus en plus urgents, tant pour le personnel qui y travaille que pour les citoyens qui le fréquentent. Je me réjouis vraiment de pouvoir faire aboutir ce dossier qui permettra aux acteurs de la Justice de bénéficier de conditions de travail dignes du 21è siècle."

"Nous investissons beaucoup avec la Régie des Bâtiments dans la chaîne de la justice dans cette région", explique de son côté le ministre en charge de la Régie des Bâtiments Koen Geens. "Après avoir déjà rénové deux ailes de la prison, nous avons commencé des travaux dans les deux autres ailes. Il est également plus que temps de commencer la construction du Palais de Justice à Namur. Je me réjouis dès lors que le ministre du Budget ait donné son feu vert. Après 15 ans d’attente, il est temps d’avancer. Namur aura enfin bel et bien un nouveau Palais de Justice."