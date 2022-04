Le FEDER (Fonds européen de développement régional) est une enveloppe financière de l’UE destinée à soutenir des projets régionaux et visant à équilibrer le développement de l’ensemble des régions d’Europe. Une nouvelle période de programmation est lancée pour 2021-2027 et l’appel à projets se clôturera le 24 mai prochain.

Dans ce cadre, le BEP déposera, avec la Ville de Namur et le SPW, un portefeuille de 10 projets, dénommé "Namur Green City Lab". Voici les 10 projets.

1. Green start-ups Village : Un véritable start-ups village est projeté à proximité immédiate du TRAKK (hub créatif financé par le FEDER 2014-2020). Le projet porte sur la construction d’un nouvel incubateur d’entreprises de 1.200m² destiné aux thématiques d’économie sociale, d’e-lab et de silver economy et, enfin, l’aménagement d’un cheminement et de placettes dans l’espace public conçu, stimulant les échanges entre les usagers du quartier. Budget : 7.945.810 €

2. Namur Expo 2.vert. Au-delà de sa capacité d’accueil et de son caractère polyvalent, Namur Expo 2.Vert deviendra aussi une vitrine régionale et européenne de la construction circulaire et de la rénovation industrielle bas-carbone puisque le projet prévoit l’installation de panneaux photovoltaïques, l’isolation des plafonds et la recyclabilité des matériaux démontés. Budget : 6.930.386 €

3. Expo Park exposants. Le projet vise la création d’un parking de 250 places, accompagné d’aménagements verts, de bornes de recharges pour véhicules électriques, de vélos partagés et d’un espace public de convivialité pour les habitants du quartier. Budget : 1.661.867 €

4. Smart monitoring et mobilité active. En s’appuyant sur les technologies et le développement d’outils numériques aux fonctionnalités multiples (capteurs, plateforme d’agrégation, de mutualisation et de diffusion de données), le projet vise à développer un outil de monitoring de la mobilité active sur le territoire namurois. Budget : 4.302.655 €

5. Centre d’économie circulaire et sociale à Ecolys. Ce centre complétera les services de La Ressourcerie, qui se sont largement développés depuis son installation à Ecolys® en 2021. Il abritera une manufacture, véritable tiers-lieu où se croisent artisans, entrepreneurs, travailleurs en formation ou reconversion pour imaginer ensemble des nouveaux projets d’économie circulaire. Budget : 7.911.201 €

6. Production de plaquettes de bois à partir de déchets verts. Ce projet vise la valorisation de la fraction "bois" des déchets, collectés dans les recyparcs de BEP Environnement. Budget : 3.475.000 €

7. Réseau de parkings de covoiturage. Ce projet vise la création de 3 parkings de co-voiturage (Couvin, Walcourt et Ciney), afin de répondre aux enjeux de mobilité, de fluidification du trafic de transit et de désengorgement des centres urbains. Budget : 2.614.137 €

8. Mobipôle à Erpent. Ce projet vise à compléter l’offre en matière de parking de dissuasion, comme le prévoit le Schéma de Développement Communal établi par la Ville de Namur en 2012. Budget : 4.202.790 €

9. Aménagements des voiries régionales pour le mobipôle. La création de ce nouveau mobipôle sera couplée à l’équipement d’infrastructures pour les bus, pour leur permettre de gagner rapidement le centre de Namur d’une part et le cœur de la cité jamboise d’autre part. Budget : 6.800.000 €

10. Aménagement des voiries communales pour le mobipôle. Le mobipôle sera relié à son territoire et ses habitants par la concrétisation de liaisons cyclables vers le nouveau quartier du Plateau d’Erpent, et par l’amélioration et la requalification de liaisons piétonnes sur et vers ce même quartier. Budget : 2.940.353 €

JVE