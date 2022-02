Le marché de l'immobilier se porte bien en province de Namur, que cela soit au niveau du volume des transactions que des prix médians. Celui des maisons a, pour la première fois, dépassé la barre des 200.000 euros. Les communes en bordure d'autoroute ont toujours la cote et les zones rurales deviennent de plus en plus attractives. Le prix médian des maisons a connu une progression de 8% (270.000 euros) entre 2020 et 2021 au niveau belge. L'évolution a été de 7,1% (300.000 euros) en Flandre, de 5,2% (462.750 euros) à Bruxelles, de 6,1% (192.000 euros) en Wallonie et de 7,5% (215.000 euros) en province de Namur. C'est la septième année consécutive qu'une hausse est constatée dans le Namurois et la première fois que le prix médian dépasse la barre des 200.000 euros.

L'arrondissement de Dinant a vu ses prix augmenter de 6% (185.000 euros). "Beaucoup de nouveaux projets ont vu le jour, notamment à Ciney", explique le notaire David Remy. "Les mises aux normes énergétiques et la présence d'une terrasse les rendent attractifs." Une hausse significative de 17,3% est également à noter dans la commune de Vresse-sur-Semois (176.000 euros). "Les investisseurs préfèrent se mettre au vert en Belgique plutôt que d'acheter à l'étranger. Autre paramètre, le télétravail est en hausse et les gens n'hésitent plus à s'éloigner des grands centres urbains", précise David Remy.

Dans l'arrondissement de Namur, le top 3 des communes où l'immobilier est le plus élevé est constitué de La Bruyère (312.500 euros), d'Eghezée (297.500 euros) et de Profondeville (285.000 euros). "La proximité de l'axe E42-E411 reste une donnée importante. Namur (262.500 euros) et Gembloux (280.000 euros) ont aussi la cote grâce à leur gare", ajoute David Remy.

Le prix médian des appartements n'a augmenté que de 5,5% (229.000 euros) et c'est en province de Namurque la hausse est la moins importante (3,2%). L'arrondissement de Dinant, où les nouveaux projets foisonnent, est une exception et voit ses prix gonfler de 27% (171.500 euros).

Le prix médian des garages en province de Namur est de 26.000 euros, pour 25.000 euros sur l'ensemble de la Belgique.

L'augmentation du prix médian des terrains à bâtir est supérieure (+7,7%) aux chiffres nationaux (+2,2%) mais ce chiffre médian (70.000 euros) reste bien inférieur à celui de l'ensemble du pays (127.750 euros). Les terres agricoles voient leur valeur augmenter de 7,7% (70.000 euros).

Selon David Remy, les perspectives pour 2022 laissent présager une évolution classique et linéaire. Les taux hypothécaires ne devraient que très modérément augmenter et ne pas affecter le pouvoir d'achat.