Le drapeau Arc-en-ciel est maintenant connu et reconnu. Cette année, il est exposé à Namur, mais pas seul : pour la première fois en Belgique, une commune a également hissé les drapeaux des communautés lesbienne, bisexuelle, transgenre et intersexe, marquant sa volonté de mettre en lumière et d’inclure ces réalités plurielles. En effet, bien que regroupées sous le même acronyme, ces communautés font face à des discriminations spécifiques qu'il est important de prendre en compte dans la lutte pour une réelle égalité entre toutes et tous.

Avec la collaboration de la Maison Arc-en-ciel de Namur, ces drapeaux seront visibles jusqu’à la fin du mois de mai sur la façade de la Bourse et au rond-point de la Chaussée de Charleroi à Salzinnes. Un drapeau Arc-en-ciel est également installé dans la Maison des Citoyens.

A l’appel du Collectif 8 mars et de plus de 30 organisations, une centaine de personnes se rassembleront sur la Place de l’Ange ce lundi 17 mai à 17h pour une manifestation statique (sur inscription). Cet événement est la première manifestation LGBTQI+ en Wallonie, hormis un rassemblement à la suite du meurtre homophobe de Ihsane Jarfi en 2012. L’homophobie tue encore en 2021 et les effets de la crise sanitaire ont en outre été particulièrement difficiles pour les personnes LGBTQI+ jeunes ou isolées. La vie des communautés et l'aide entre pairs et paires, qui ont été entravées par le confinement, sont en effet cruciales pour ces personnes qui subissent trop souvent le rejet familial, professionnel ou social.

Si les symboles et la sensibilisation sont essentiels en ce mois de mai, ils ne dispensent pas d’un travail de fond pour améliorer ces droits. Des collaborations entre la Ville et les acteurs et actrices de terrain, dont la Maison Arc-en-ciel de Namur (MAC), se développent.

Par exemple, la Maison Arc-en-ciel a joué un rôle d’ambassadrice dans le cadre des budgets participatifs de la Ville de Namur, et a rejoint le comité de pilotage stratégique du projet « Espace VIF». Leur participation à ce projet permet d’assurer que l’accueil et l’accompagnement des personnes LGBTQI+ soient prévus dans le cadre du futur dispositif multidisciplinaire namurois de prise en charge des violences intrafamiliales.