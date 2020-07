Créé en région liégeoise en 2012 par Thomas Mémurlin et Roberto Navarro, The Huggy's Bar est un concept de burgers gourmands qui compte déjà 10 enseignes réparties sur les régions de Liège, Bruxelles et Charleroi. Un onzième restaurant ouvrira prochainement ses portes dans la capitale wallonne dans un cadre défini comme "industriel et chaleureux".

On ne sait pas encore si les 43 sortes de burgers disponibles dans d'autres villes seront proposées à Namur. Ce qu'on sait, c'est que l'assortiment sera plus large que celui proposé l'automne dernier lors d'un test de deux mois chez Craquage, le mini foodmarket du Beffroi. Huggy's Bar a aussi développé une variété de 8 bières belges conçues spécialement pour se marier aux burgers proposés par THB, que l'on retrouvera dans le resaurant du piétonnier.

© THB



"Cela fait deux ans que nous cherchons un emplacement pour venir nous installer de manière définitive à Namur", expliquait l'an dernier Thomas Mémurlin, co-fondateur de la chaîne qui a rendu les Liégeois fous de gourmandise. Comme le test chez Craquage a été un véritable succès et le restaurant a donc décidé de s'installer dans le piétonier.

On avait évoqué l'axe Ange/Fer dans un premier temps, puis plusieurs adresses possibles autour de l'eglise Saint Loup. mais ce sera finalement dans l'ancien magasin de chaussures Excellence, une maison namuroise bien connue qui vient de fermer rue de l'Ouvrage, que le Huggy's Bar namurois va ouvrir à la fin du mois de septembre. L'endroit est en travaux pour l'instant et on ignore s'il pourra bénéficier d'une terrasse à cet endroit.