Le parquet de Namur a requis vendredi des peines de 30 et 20 mois de prison et de 1000 euros d’amende à l’encontre de deux prévenus accusés de détention et de vente de cocaïne, en association dans le cadre de certains faits.

Les faits ont eu lieu à Namur en 2019 et 2020. Le trafic auquel se livrait un des deux prévenus a été dénoncé par la mère de son enfant à la police en 2019. 100 pilules d’ecstasy ont été découvertes à son domicile, il a affirmé qu’elles étaient destinées à sa consommation personnelle.

Le 30 septembre 2020, rue Rogier à Namur, lui et le second prévenu ont été surpris en flagrant délit de vente de stupéfiants. 17 boulettes de cocaïne ont été retrouvées dans le slip du second prévenu, dissimulées dans un oeuf Kinder. Questionné par les policiers, il a affirmé qu'il avait trouvé l'oeuf par terre et qu'il comptait initialement l'offrir à sa fille.

Me Sine plaide un sursis probatoire pour son client qui a, pour ces deux faits, déjà réalisé 8 mois de détention préventive. Me Toussaint plaide pour le second la suspension probatoire du prononcé de la condamnation, estimant que, si son client, qui a déjà effectué 6 mois de détention préventive, reconnaît les faits de détention de stupéfiants, rien ne prouve matériellement qu’il en a vendu.

Jugement le 19 mars.