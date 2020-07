La micromobilité est nécessaire pour diminuer les bouchons et la pollution en ville.

Patrick Poulain nous a proposé de tester pour commencer une trottinette Xeridder E-Flex mue par un moteur de 350 watts et dotée de pneus increvables. Ensuite, une Smolt&Co dotée d’un moteur de 1 000 watts et de pneus gonflables. La première vaut dans les 800 euros, la seconde plus ou moins 1 100 euros. Deux conceptions pour deux usages différents. La Xeridder E-Flex est assez légère et peut être facilement emportée dans les transports en commun. La Smolt est nettement plus lourde. Si elle peut facilement être logée dans le coffre d’une voiture pour rejoindre un lieu de balade, elle se révélera très imposante dans un train ou un autobus. Enfin, au niveau confort, un détail important : le premier modèle est presque inconduisible sur une rue en pavés et supporte très difficilement les rues en pente grimpante tandis que le second se révèle d’un confort incroyable en toutes circonstances.

Nous avons profité de ces deux bécanes durant toute une paire d’heures. Conclusion toute personnelle : même avec 300 euros de différence, on opte pour la Smolt. Simplement parce que, dès qu’on a goûté à ce moyen de transport, on se retrouve accro. Et on ne risque pas de regretter d’avoir déboursé ces 300 euros qui procurent un fameux plus en termes de souplesse et de confort !