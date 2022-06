Le 5 février dernier, Albert (prénom d’emprunt), a été interpellé dans le centre de Namur avec 1 gramme d’héroïne et 2 grammes de cocaïne sur lui. Cet homme en séjour illégal détenait également 1045 euros en petites coupures, un couteau et une balance de précision. En novembre 2021, le prévenu avait été condamné à 37 mois de prison avec sursis pour vente de drogue en association.

Pour le substitut Séminara, la drogue détenue était destinée à la vente. « Il utilisait la balance de précision en pleine rue, il a pris la fuite et s’est débarrassé de la drogue et de la balance. » 4 ans de prison et 1000 euros d’amende sont requis. Une peine complémentaire d’un mois et 50 euros d’amende sont réclamés pour la prévention de séjour illégal.

Me Somers, conseil du prévenu, s’indigne. « La prévention de « détention de produits destinés à la vente » n’existe pas. La retenir serait bafouer les principes fondamentaux du droit pénal. Les quantités retrouvées sont dérisoires et étaient bien destinées à sa consommation personnelle. Il ne faut donc retenir que la détention ».

Une mesure de faveur, un sursis simple, est plaidée.

Jugement le 30 juin.