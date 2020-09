Un incendie s'est déclenché dans la nuit de vendredi à samedi vers 1h dans la cour de la maison de repos Harscamp. Des chaises en plastique étaient en feu, ce qui laisse supposer que cet incendie est d'origine suspecte. A cause de la chaleur, des vitres ont éclaté et les fumées ont pénétré dans les chambres des résidents toutes proches. Lespompiers de la zone NAGE ont procédé à la ventilation des lieux et les résidents dont les chambres étaient touchées ont été déplacés dans un autre endroit de la maison de repos.

La cour de la maison de repos, durement frappée par l'épidémie de Covid-19, a accueilli samedi dernier la cérémonie d'hommage et de remerciements organisée dans le cadre des fêtes de Wallonie. Ce type de chaises avait été utilisé dans ce cadre.

Philippe Noël, président du CPAS de Namur qui gère les lieux précise : "Aucune victime fort heureusement. Des dégâts matériels. Tout le monde est mobilisé pour rétablir la situation."