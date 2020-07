Dans le cadre du parcours Sculptures dans la Ville, Nicolas Eres intègrera ses fourmis au paysage urbain. Pour la première fois en Belgique

Intégrer l’art contemporain dans l’espace public, au cœur de Namur, afin de le rendre accessible à un large public, c’est l’objectif du parcours Sculptures dans la Ville organisé par le Service de la Culture depuis 2002. Des artistes belges comme Félix Roulin, Serge Gangolf, Mady Andrien, Charlotte Marchal, Sabine Guillaume, Jean Morette ou Olivier Strebelle ont ainsi investi nos places et jardins publics, invitant les passant∙e∙s à poser un regard neuf sur leur environnement quotidien. L’été dernier, Lilian Bourgeat avait investi l’espace public avec un banc géant, des bottes monumentales, un mètre surdimensionné...Cet été, dans le cadre de Sculptures dans la Ville, c’est l’artiste français Nicolas Eres qui transformera le paysage urbain. Présentes en Belgique pour la première fois, ses fourmis rouges géantes ont déjà escaladé les murs de l’Hôtel de Ville. Elles s’apprêtent à coloniser la rue des Brasseurs avant d’investir les murs du Théâtre de Namur et de Galeria Inno. Ses sculptures, à la fois imposantes et minimalistes, sont un éloge à la légèreté. Les lignes de métal s'imposent à l'espace, elles viennent mettre en valeur les volumes et subliment les façades en les transformant en un terrain de jeu et de créativité pour l’artiste.

Comme le souligne Nicolas Eres, les fourmis sont des insectes sociaux qui dépendent les uns des autres. On les trouve partout sur la planète. Elles ne peuvent survivre seules et, pour ce faire, décident de vivre en colonies organisées. Avec les installations de fourmis en milieu urbain, naît une osmose romantique entre la construction humaine et la nature. Ainsi, les sculptures de fourmis sont un clin d’œil à la nature qui finit toujours par reprendre ses droits.

Par leur taille XXL, ces bestioles sortent de leur banalité et ouvrent de nouvelles perspectives sur notre environnement. Les sculptures de fourmis compléteront l’offre déjà en place d’art urbain dans la ville, destiné à égayer Namur et à renforcer son attractivité en transformant l’espace public en lieu d’exposition permanent.