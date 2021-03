Quand Fabien (prénom d’emprunt) fête son anniversaire, il ne fait pas les choses à moitié. La nuit du 24 au 25 janvier 2019, le casino de Namur était le lieu des réjouissances. C’est passablement éméché que celui qui venait de fêter ses 26 ans est sorti de l’établissement et a commis un vol avec effraction dans un véhicule Nissan. Et il n’a rien laissé ou presque : portefeuille et carte d’identité du conducteur, Cds, gilets de sécurité, extincteurs, tout a été dérobé. En contrepartie, le fêtard a laissé sur les lieux une bouteille de Cava dans un seau à champagne. L’histoire ne dit pas si elle était pleine ou vide.

Interpellé, il affirme ne se souvenir de rien. Le jeune homme a depuis lors remboursé le propriétaire, qui est venu confirmer la chose au tribunal le 15 février et ne se constitue pas partie civile. Le parquet réclamait une peine de 6 mois de prison. Ce lundi, le tribunal a accordé au prévenu la suspension du prononcé de la condamnation pour une durée de 3 ans.