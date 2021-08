Les nouveaux habitants l’ignorent souvent, les anciens en garde quelques souvenirs et traditions… La commune de Jambes possède un riche passé agricole, industriel, religieux, artistique et récréatif que votre guide jambois se propose de vous présenter de manière vivante. De nombreuses illustrations vous aideront à mieux comprendre l’évolution, le présent et l’avenir de Jambes.

La visite se déroulera de 14h30 à 16h30 et est disponible uniquement en français. Le rendez-vous est fixé à La gare de Jambes, rue de la Gare Fleurie.

Informations pratiques : 5 euros par personne, 2,50 euros pour les étudiants et gratuit pour les moins de 12 ans. Inscription et paiement au préalable obligatoires au plus tard le 14 août à 16h. (https://www.namurtourisme.be/fr/evenements/jambes-vaut-le-detour/).