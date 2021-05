L’académie de police de Namur (APN) ouvre ses portes et se propose de lever le voile sur tous les aspects du métier et de la formation qui y conduit. Un métier d’avenir : 1600 policiers seront recrutés cette année et il en sera de même pour celles qui suivent.

Concrètement, les participants, répartis en groupes de maximum 50 personnes, seront invités à suivre un parcours qui les conduira dans trois ateliers de 30 minutes.

Première halte et rencontre avec les deux psychologues du service de recrutement de la police fédérale. Ces derniers évoqueront les épreuves auxquelles le candidat est soumis avant une éventuelle incorporation (des examens d’aptitudes cognitives à la commission de sélection, en passant par les tests psychologiques et médicaux) et répondront à toutes les questions sur ce sujet.

Le parcours de formation est au centre du deuxième arrêt. Les instructeurs de l’APN présenteront le calendrier de A à Z.

Troisième et dernière étape dans le centre de formation pratique de l’académie : l’atelier Speed Jobing. Cette fois, ce sont les aspirants eux-mêmes (et parmi eux d’anciens élèves de la 7e TQ assistant aux métiers de prévention et de la sécurité - école secondaire provinciale d’Andenne) qui répondront individuellement aux questions des participants.

Date et lieu : ce samedi 12 juin, de 9 à 16 heures, au Campus provincial, rue Henri Bles 188-190 à 5000 Namur (Salzinnes).

Plus d’informations : Natacha Schueremans ( 081 775 480 – E-mail : natacha.schueremans@province.namur.be).