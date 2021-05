Depuis plusieurs semaines, le phénomène des rodéos urbains, drifts et autres concours de vitesse sur la voie publique s’est amplifié sur le territoire communal namurois. La Citadelle est un des lieux privilégiés par ces cow-boys de la route mais d’autres endroits ou localités ne sont pas épargnés : Malonne, Erpent, Salzinnes, Jambes, Namur Centre-Ville,...

Depuis moins d’un mois, de nombreux contrôles policiers ont débouché, jusqu’à présent, sur 15 retraits immédiats de permis de conduire (sachant que le Parquet peut poursuivre de manière plus sévère par la suite), 1 véhicule saisi judiciairement, 1 véhicule retenu pendant 12 heures, 36 dossiers ouverts, de nombreuses sanctions administratives communales (SAC) pour consommation d’alcool sur la voie publique, déchets sur la voie publique, ainsi que des perceptions immédiates pour utilisation de Gsm au volant.

Le Bourgmestre Maxime Prévot et le Chef de corps Olivier Libois ont décidé de passer à une phase explicitement répressive en engageant davantage de moyens, lesquels s’additionneront aux poursuites judiciaires potentielles, menées complémentairement par le Parquet.

A partir de ce week-end, la Zone de Police Namur Capitale mettra en route, le cas échéant, une procédure de saisie administrative du véhicule du contrevenant, quelqu'en soit le conducteur, sur base de l’article 30 de la loi sur la Fonction de police.

Cette saisie sera décidée par l’officier de police administrative en fonction des éléments portés à sa connaissance. Le véhicule sera saisi administrativement pour une durée fixe de 5 jours ouvrables. Les frais de dépannage (135 euros) et d’entreposage à la fourrière seront facturés au propriétaire du véhicule. A ce jour, le tarif d’entreposage est de 8 euros par jour mais le Conseil communal de juin sera invité à valider une augmentation de cette redevance, la portant à 100 euros par jour en cas de saisie du véhicule pour cause de conduite dangereuse et attitude inappropriée.

Diverses infractions, pouvant mener à des sanctions administratives communales d’un montant de 350 euros maximum chacune, seront également poursuivies : nuisances sonores (sonos, moteurs, dérapages…), dégradation du bien immobilier (traces de gommes de pneu sur les voiries communales), consommation d’alcool sur la voie publique, abandon de déchets sur la voie publique, ... Pour rappel, il est également interdit de laisser tourner un moteur dont le véhicule est à l’arrêt.

Le montant cumulé de ces sanctions et redevances communales pourra vite atteindre 1.000 euros, sans compter les amendes liées aux infractions pénales régulièrement constatées (conduite sous influence, excès de vitesse, non-conformité du véhicule).

De plus, la Ville de Namur, en parfaite collaboration avec la Région Wallonne, a également décidé de procéder à certains aménagements de voirie dont certains sont déjà en cours, voire finalisés :

la mise en zone 30 de l’esplanade de la Citadelle jusqu’au rond-point Thonar et le placement de dispositifs ralentisseurs. Une réduction de la largeur de l’Avenue Marie d’Artois a été effectuée à l’arrière du Parc du Château de Namur.

la rue devant le Château de Namur (Av. de l’Ermitage) a été équipée de potelets et bordures visant à réduire sa largeur tout en conservant une capacité de stationnement. Un aménagement a également été effectué devant l’entrée du Château de Namur permettant de canaliser la circulation tout en restant franchissable pour les bus.

Ces divers aménagements sont destinés à permettre une utilisation normale de la voirie tout en contrariant les envies d’excès en tout genre.

La Zone de Police Namur Capitale continuera également de mener des actions répressives tant par la mise en place de contrôles sur le terrain que par l’utilisation du réseau de caméras urbaines. Les contacts avec le Parquet du Procureur du Roi permettent également de coordonner nos actions en vue de revenir à un meilleur vivre ensemble pour la population, victime de ces cow-boys de la route.