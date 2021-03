L’Institut Culturel d’Architecture Wallonie-Bruxelles anime la ville par l’expression d’une nouvelle génération d’architectes. Cinq jeunes bureaux d’architecture, sélectionnés via un appel à contribution mené en 2020, expriment leur démarche architecturale dans différentes vitrines en ville pour créer un parcours libre entre Bomel et Jambes. Ils repensent le quotidien, le soignent parfois, font rêver encore, car c’est là le rôle des architectes.

Ce parcours libre de la jeune architecture est complété par quatre installations dans la ville dont deux qui valorisent les projets étudiants du même appel à contribution Vues sur, mené dans un deuxième temps auprès des étudiants en architecture et architecture d’intérieur de la Fédération Wallonie-Bruxelles.

Il est étoffé par une sélection de bâtiments remarquables réalisés à Namur ces trente dernières années. Il est enrichi enfin, par la restitution d’une résidence aux Abattoirs de Bomel des architectes de NORD et des ateliers mettant directement en contact architectes et citoyens.



Les architectes lauréats présentés au rez du Tambour du Delta sont MAMOUT (Matthieu Busana, Sébastien Dachy) x Hélène Mariage.

Programme complet : https://ica-wb.be/actions/temps-d-archi/larchitecture-vous-veut-du-bien

Carte interactive avec le parcours urbain (bâtiments d’architecture contemporaine) et le parcours de la jeune architecture (installations Vues sur) : https://bit.ly/3rgTUfF.