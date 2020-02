Dernièrement, l’opposition PTB s’inquiétait du sentiment d’insécurité et de l’insécurité induites par un éclairage défaillant dans le centre-ville.

"L’éclairage public est important pour prévenir des agressions et du vandalisme. Or, il subsiste de trop nombreuses zones sombres à Namur. Que ce soit la rue Godefroid ou d’autres rues encore, on est parfois dans le noir absolu en pleine ville. Quel plan la majorité a-t-elle pour rendre la sécurité aux citoyens à tous ces endroits ? En d’autres mots, pour éliminer une fois pour toutes ces zones d’ombre et insécurisantes de notre ville ?" , interrogeait Thierry Warmoes.

Coût : 10 millions € pour tout le territoire

L’occasion de faire le point avec Luc Gennart qui a hérité de cette compétence il y a un an. On se souvient qu’en 2015, Arnaud Gavroy avait convaincu le précédent collège d’investir 10 millions d’euros pour ce remplacement en plusieurs années, les économies permettant de compenser l’emprunt et l’apport communal de bénéficier d’un subside du FRIC (Fonds régional pour les investissements communaux).

Le plan pluriannuel suit son cours. Ainsi, les éclairages ont été changés à Malonne, Belgrade, Flawinne, Suarlée, Temploux, Saint-Servais et Saint-Marc. Soit 2 890 poteaux équipés en Luma (Philips) et Ampéra (Schréder). Les lampadaires de Vedrin, Daussoulx, Cognelée et Jambes sont en cours de modification avec 2 535 lampes.

Namur arrive encore cete année avec Bouge, Champion, Bonnine, Gelbressé, Beez, Marche les Dames, Lives-sur-Meuse, Loyers et Wierde (3 445 LED). Tandis qu’Erpent, Naninne, Dave et Wépion verront 1 870 nouvelles lampes installées en 2021.