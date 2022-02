La cour d’appel de Liège vient de condamner Marie, 69 ans, l’épouse de René Tonneaux, comptable qui a détourné pas moins de 2 millions d’euros à l’Office Wallon des Déchets, son employeur de l’époque, à une peine de cinq ans de prison avec sursis. Elle devra également s’acquitter de 750 000 euros de dommages et rembourser solidairement avec son mari la Région wallonne. Pour rappel, en février 2016, des fonctionnaires ont découvert des anomalies dans la comptabilité de l’Office wallon des déchets, l’OWD. René Tonneaux a commis un détournement de plus de deux millions d’euros au préjudice de son employeur entre 2007 et 2016. Lorsque les faits ont été découverts, le comptable a avoué. Il a ensuite disparu dans la nature pendant plus de deux semaines. Un avis de recherche avait d’ailleurs été lancé par la police avant l’arrestation du suspect dans un café de Knokke.

Le couple a été interpellé et a fait trois mois de détention préventive avant d’être libéré. Depuis l’OWD a disparu et moins d’un dixième de la somme détournée a été remboursée. Le couple a été condamné à 5 ans de prison avec sursis pour faux, détournement par un fonctionnaire public et blanchiment d’argent. Le tribunal de Namur a aussi ordonné la confiscation de manière solidaire des 2 043 722,46 euros détournés. Devant la cour, l’épouse a démenti être au courant des détournements. “Il m’avait dit qu’il avait joué au Loto”, a indiqué la dame. Une affirmation en contradiction avec ses déclarations de l’époque. En effet, elle avait déclaré à ses proches que son mari avait vu son salaire augmenté par l’Office Wallon des Déchets.

Elle a démenti avoir acheté des objets de luxe. Les voisins du couple ont expliqué que pendant que son mari travaillait, Marie prenait quotidiennement un taxi et revenait en fin de journée les bras remplis de sacs provenant d’enseignes de luxe. Le couple partait jusqu’à six fois par an en vacances, s’offrait des weekends en amoureux, mais aussi de nombreux électroménagers, parfois identiques, mais dans des couleurs différentes. Au domicile du couple, les enquêteurs ont retrouvé de nombreux objets de luxe, notamment une grande quantité de sacs. “Mon client, la Région wallonne, est très satisfaite de cette décision”, indique Me Alexandre Wilmotte qui défend les intérêts de la Région wallonne aux côtés de Me Audrey Lamy. “Nous avions fait saisir un immeuble qui était au nom de l’épouse de Monsieur Tonneaux. Elle est la seule solvable. Cela est très important. Cela va permettre de récupérer une part du préjudice.”

Des biens ont été saisis au domicile du couple et sont revendus. “L’Office des Saisies et Confiscations a vendu certains sacs de luxe. Les fonds sont conservés. La cour a ordonné la confiscation des sommes et leur libération au profit de la Région wallonne.” La Région wallonne souhaite exécuter la saisie de l’immeuble et des fonds issus de la vente des biens pour récupérer une partie de son préjudice.