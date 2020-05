L'horeca est exonéré de la taxe sur les enseignes et terrasses pour toute l'année 2020. Les dancings seront aussi exonérés de leur taxe annuelle

Une bonne nouvelle arrive dans un courrier adressé par le bourgmestre Maxime Prévot aux commerçants de la ville de Namur à l'issue d'une réunion budgétaire tenue par le Collège ce dimanche. Certains d'entre eux seront exonérés de taxe pendant une période de 3 mois...voire un an.

Le bourgmestre explique : "Nous avions annoncé en mars que les commerçants seraient exonérés de diverses taxes et redevances « durant la période équivalente à la période de confinement ». Dit autrement, l’exonération serait proportionnelle au nombre de semaines de fermeture totale ou partielle imposées par le Conseil national de sécurité. Finalement, le Collège communal a décidé d’aller plus loin dans son soutien : plutôt que de vous exonérer uniquement pour les deux mois concernés (du 13 mars au 11 mai), nous étendrons dans tous les cas l’exonération à trois mois pour vous soulager d’un mois supplémentaire (celui de la relance de vos activités) et dans certains cas nous vous exonérerons pour toute l’année."

C’est ainsi que tous les commerçants, à l’exception de la grande distribution, seront intégralement exonérés de la taxe égouts pour l’année 2020. Tous bénéficieront aussi d’une exonération de trois mois pour la taxe sur les enseignes(lumineuses ou pas). Tous seront exonérés aussi de la taxe déchets-propreté publique pour trois mois également, ainsi que de la taxe sur la force motrice pour cette même période. Idem (trois mois) pour la taxe sur les agences de paris.

"Le secteur horeca est encore davantage impacté que tous les autres, puisqu’il ne bénéficie à ce jour d’aucune date précise pour une éventuelle reprise de ses activités. Leur perspective est encore plus sombre. Le Collège communal a donc décidé d’exonérer les commerçants du secteur horeca, en sus des éléments ci-dessus, de la taxe sur les enseignes pour toute l’année 2020 et des redevances terrasse pour toute l’année 2020 également. Les dancings seront aussi exonérés de leur taxe spécifique pour 2020."

Toutes ces exonérations représentent une aide accordée par la Ville, et donc un déficit pour elle, de l’ordre de 953.000 euros supplémentaires, qui est à ajouter au coût de la gratuité du stationnement en ville jusque fin mai, estimé à un million d'euros.