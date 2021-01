Le NaSim, centre de simulation du Département paramédical de l'Hénallux, a fait l'acquisition de deux ambulances. Ces ambulances sont parfaitement fonctionnelles et seront de formidables outils d'apprentissage pour les étudiants futurs infirmiers et spécialisés en soins intensifs et aide médical urgente (SIAMU). Cet outil est déjà utilisé aux États-Unis et en Finlande. Par contre, en Europe francophone, l'Hénallux figure parmi les premières institutions de formation à recourir à la simulation en ambulance.

Le NaSim a reçu les deux ambulances de la zone NAGE (Namur, Andenne, Gembloux, Éghezée) et de la zone DINAPHI (arrondissement Dinant-Philippeville). En collaboration avec l'École d'Ingénieurs de l'Hénallux à Virton, les deux véhicules ont été remis à neuf et transformés en outils pédagogiques. Ces ambulances sont équipées de tout le matériel habituel et nécessaire : brancard, monitoring, matériel à oxygène, attelles, minerves, etc. Elles seront utilisées dans le cadre de formations à la prise en charge des patients en milieu extrahospitalier (patients traumatisés, gestion de catastrophe...).

Le NaSim (Namur Simulation) est le centre de simulation en santé de l'Hénallux. Un outil de formation à la pointe de la technologie.