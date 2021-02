Plus de quinze ans après le lancement de la procédure de classement, la Ministre du Patrimoine Valérie De Bue a décidé de prendre en main le dossier et de le clôturer positivement. Cet hôtel datant du 18ème siècle va enfin être inscrit sur la liste des monuments classés. Il fût modernisé au 19ème siècle avec des serres jumelles sur le modèle de celles de Laeken.

Le classement porte sur toutes les façades extérieures et les toitures de l’immeuble principal et de ses extensions du 19ème siècle mais aussi sur le rez-de-chaussée, le porche d’entrée, la cage d’escalier principale, la grande salle à manger et son mobilier, le grand et le petit salon et la double véranda. Une zone de protection de et vers la terrasse et le jardin sera également instaurée.

L’Hôtel Bequet est intéressant à plus d’un niveau. Les serres de 1885 sont à Namur parmi les derniers exemplaires d'un type de construction très en vogue au 19e siècle. L’ensemble synthétise deux expressions de la vie bourgeoise : celle de l’ancien régime et celle du nouveau. Enfin, la distribution interne des espaces révèle l’organisation domestique et sociale du temps.