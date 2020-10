A la suite de plusieurs cas avérés de Covid-19 au sein de l'école, la direction de l'Institut Notre-Dame, situé à Namur, a pris la décision de placer élèves et professeurs en quarantaine, a-t-elle indiqué vendredi. La quarantaine est d'application depuis vendredi et jusqu'au 16 octobre inclus. Les cours reprendront en présentiel le lundi 19 octobre. La semaine prochaine, les cours seront encore assurés via la plateforme Smartschool. Ceux qui n'ont pas d'ordinateur pourront se remettre en ordre la semaine suivante.

"Les décisions prises ont pour objectif de permettre une gestion saine de la situation dans le contexte actuel", a encore précisé la direction.

L'établissement est spécialisé dans l'enseignement secondaire de transition, de qualification technique et de qualification professionnelle.