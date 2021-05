Le compte communal 2020 et la première modification budgétaire 2021 ont été présentés ce mardi soir au conseil communal Si le premier présente un boni qui paraît improbable, les projections pour 2021 sont forcément plus moroses. « Lors de la MB2 de 2020, on avait tablé sur un boni de 4,2 millions mais il est finalement de 6 millions avec deux 2 autres millions de recettes qui n’étaient pas prévues, on arrive finalement à 8 », précise Maxime Prévot, en charge des finances. Suite au Covid, on note 6,3 millions de rentrées en moins, dont un million de recettes de prestations (locations de salles, entrées à la piscine, …) et 2,5 de recettes de recettes de transferts (principalement la fiscalité locale). Comment dès lors expliquer ce résultat positif ? « Certaines dépenses ont aussi été moins nombreuses. Un mécanisme exceptionnel de la région nous a permis d’emprunter 3,7 millions sur 20 ans pour notre fonctionnement plutôt que pour des investissements. Plusieurs mesures de relancées annoncées en septembre 2020 ont aussi été inscrites au budget 2021. »

Et c’est là que le ciel s’assombrit. Deux millions de déficit avaient été envisagés mais il sera finalement de huit, certes comblé par le boni des exercices antérieurs. Les recettes propres ont baissé de 5,4 millions et n’ont été qu’en partie compensées par des subsides (2,4 millions). Les dépenses de transferts ont augmenté de 2,9 millions et le second plan de relance a coûté 2 millions de plus que prévu. « On avait été prudent en misant sur une reprise des activités en mars mais finalement, on s’était montré trop optimiste. C'est l'un des pires déficits de ces 15 dernières années. Ceci dit, il ne représente que 3,8% du budget alors que la Région autorisait 5% pour 2021. Une provision de 2 millions, soit de l’argent que l’on met de côté, est aussi comptabilisée comme une perte.»

Le bas de laine de la Ville reste de 20 millions d’euros mais cette manne pourrait rapidement fondre avant la fin de la législature. Le coût des pensions et les dépenses du CPAS vont augmenter, il y aura l’effet tax shift et compte tenu du chômage temporaire, les chiffres de l’IPP seront en baisse dans deux ou trois ans. « Compte tenu des millions mangés par le Covid, les dégâts sont encore limités. Si nous n’avions pas octroyé certaines aides, on aurait dû gérer des faillites. Ceci dit, il faut un plan de relance wallon, belge ou européen pour aider les communes qui sont finalement les premiers investisseurs publics. Lors du plan de gestion en décembre, je ne prônerai pas l’austérité mais de la rigueur couplée à de la rigueur pour préserver la dynamique de l’écosystème namurois. On ne va pas s’imposer du sang et des larmes pour être à l’équilibre en 2026 alors que des Villes auront peut-être un déficit de 50 millions qui sera épongé par la Région. »