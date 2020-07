Exit le salon de thé: le nouvel emplacement ne permet pas de s'installer pour déguster un café ou une pâtisserie. Par contre, les clients retrouveront le même assortiment de pains et de pâtisseries que précédemment.

© Dumont



L'ouverture a eu lieu samedi et une roulette de glaces est posée devant la vitrine. Les autres comptoirs et salons de thé Dumont restent bien en activité à Bouge et La Plante.

Pour rappel: les anciens franchisés qui exploitaient la boutique pendant des années sous le nom Dumont/PhilFa ont arrêté la boulangerie pâtisserie et ouvert une belle brasserie après réaménagement intérieur.

© PhilFa



Les habitués sont ravis: la boulangerie pâtisserie Dumont a rouvert un point de vente dans le centre de Namur. Il était situé au au 21 de la rue de Marchovelette, juste à côté de l'Inno. Le nouveau comptoir se trouve un peu plus loin vers la place d'Armes, au 9 de la même rue, juste à côté du café de Flore.