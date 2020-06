D'abord annoncée juste pour cet été, la mesure de Stéphanie Scalquin augure d'un piétonnier élargi à terme.

Au départ, il avait été annoncé que les mesures temporaires de mobilité telles que la zone partagée de la Corbeille seraient levées au 31 août 2020. La volonté du Collège communal est de maintenir ces mesures jusqu’à l’été 2021. "L’évaluation de ces mesures, par un comité technique et par un comité d’usager·ère·s est déjà en cours et sera prolongée toute la durée d’application des mesures" , communique l'échevine de la mobilité Stéphanie Scailquin.

"Qu’elles soient prises à titre temporaire ou de façon définitive, ces mesures démontrent la volonté ferme de la Ville d’accorder plus de place et d’importance aux modes actifs que sont la marche et le vélo. Les avantages pour notre mobilité, notre santé et notre qualité de l’air bénéficieront à toutes et tous", insiste-t-elle tandis que les usagers ne sont pas encore habitués à cette mesure qui a pris ses effets en début de déconfinement.

"On a mis en place cela rapidement en raison du passage en piétonnier de la rue de fer et de la rue de l'Ange, mais les aménagements se poursuivent. Cette zone 20 est motivée par la volonté de favoriser la mobilité douce et d'apaiser la circulation, de permettre une plus grande sécurité pour les piétons", a-t-elle précisé lors du conseil communal ce mardi.

On le sait: l'extension du piétonnier namurois était au programme de plusieurs partis de la majorité actuelle. Cette évolution progressive semble donc augurer d'une corbeille entièrement piétonnier à terme, comme l'avait prescrit une grande étude qui sert de pierre angulaire aux projets namurois, réalisée il y a quelques années. D'autant que le nombre de parkings augmente en ville comme en périphérie dans un futur proche et que la place Maurice Servais deviendra bientôt piétonne elle aussi.