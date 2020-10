Le Collège communal de la Ville de Namur a pris la décision d’annuler la Corrida qui devait se dérouler le samedi 28 novembre 2020.

La ville indique : "Cette course, qui attire chaque année environ 1500 participants et participantes, présente la spécificité de proposer deux boucles dans le centre-ville. Son organisation ne pouvait garantir le respect des règles sanitaires et des différents protocoles actuellement en vigueur. La mise en place d’un système de départ par vagues était également impossible."

Le Collège communal de Namur et le service des Sports de la Ville fixent d’ores et déjà rendez-vous aux joggeurs et joggeuses en 2021.