Le Delta propose un programme pour les moins de 12 ans. Si le code rouge empêche les sorties scolaires, des activités extra-scolaires sont proposées dans le respect des normes sanitaire.

La Little pop Rock, proposée par les Jeunesses Musicales, a repris ce 18/11. Plus d’infos sur www.jeunessesmusicales.be/namur

Les petits mercredis reviennent dès le 25/11. Le thème des prochains mercredis: «La fête et les fêtes . Il sera décliné en recettes de fêtes, atelier musical et théâtre d’ombres. Le prix est fixé à 1€ avec le Pass Delta et la réservation est souhaitée : www.ledelta.be.

Le dimanche 6/12, un rendez-vous pour les 6-12 ans est prévu dans le cadre de l’exposition Vu.e de dos. De 14h à 16h, des ateliers variés seront organisés pour exprimer le NON. Ils seront suivis d’une collation appropriée à ce jour de la Saint-Nicolas. L’activité est gratuite mais la réservation souhaitée : www.ledelta.be.

Enfin, deux mini-stages se dérouleront aussi lors des congés de fin d’année. D’une durée de deux jours et disponibles sur deux sessions au choix, les 22 et 23 ou les 29 et 30 décembre, de 9h à 16h. Le premier, « Mais où est passée la bande-son ? est un stage de doublage et montage vidéo pour les 10-12 ans. Le second, « Nature, hiver et créativité ! », est un stage nature pour les 6-9 ans. Le prix est de 10€ pour les 2 jours et la réservation est indispensable : www.ledelta.be.