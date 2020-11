Du 21/11 au 05/12/20 : les lIIuminé.es de la révolution.

Treize iIIustrateurs ont créé, au cours d’un atelier collectif, des œuvres imprimées avec la technique de la risographie. La thématique commune? Des portraits d’«IIIuminé.es de la révolution », qui ont fait bouger les lignes (féminisme, culture queer, antiracisme, écologie...), pour les mettre en lumière! Les œuvres auraient dû être exposées le 21 novembre au Delta lors d’une journée consacrée à I ’image imprimée. Elles seront affichées à I’entrée du bâtiment pour I’occasion. De quoi vous permettre de les admirer en toute sécurité. Le projet Illumine est impulsé par le Comptoir des Ressources créatives de Namur et porté par une quinzaine d’illustrateurs.

Le PointCulture reste ouvert, uniquement pour son volet médiathèque, aux jours et heures habituels. Plus d’infos sur www.pointcuIture.be.

Le Bibliobus a dû arrêter ses tournées, mais recevoir des livres à domicile est possible pour tous les lecteurs inscrits. Le BD Bus, quant à lui, continue ses tournées. Plus d’infos et inscription au service bibliothèque .itinerante@province.be – 081/77.52.99 (de 8 à 16h).