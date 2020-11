La province indique : "Malheureusement, en cette période de crise sanitaire, il ne sera pas possible de se réunir dans les conditions habituelles. Le bon sens a donc commandé l’annulation des différents moments de cette journée de Fête du Roi à Namur. Néanmoins, une gerbe de fleurs sera symboliquement déposée au nom du Gouverneur, de la Ville de Namur, du Commandement Militaire, de la Présidente du tribunal de Première Instance, du Procureur du Roi, de la Province et de l'Interfédérale, ce dimanche, au parterre commémoratif du décès d'Albert 1er à Marche-les-Dames."

A Namur, la fête du Roi, le 15 novembre, est habituellement l'occasion pour un cortège des autorités civiles et militaires emmené par le Gouverneur de la province de Namur, le Bourgmestre de la Ville de Namur, le Commandant Militaire et le Député-Président de la Province accompagné des autorités judiciaires, des porte-drapeaux et des associations patriotiques de se rendre, au pied d’un monument commémorant la royauté pour une cérémonie officielle et un dépôt d’une gerbe de fleurs. Cette cérémonie permet aussi, chaque année, pour de jeunes élèves d’écoles namuroises de délivrer un message à Sa Majesté Le Roi.