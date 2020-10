La fin des travaux du site de la Confluence est espérée pour fin 2021, a indiqué lundi le bourgmestre de Namur, Maxime Prévot (cdH), en marge de la présentation du cahier des charges relatif aux fournitures de l'espace "Namur intelligente et durable" (NID). La Confluence est le nouveau nom donné au Grognon. D'importants travaux y sont actuellement menés afin de redynamiser le site.

Les aménagements routiers ont déjà en grande partie été effectués, avec notamment la création d'un rond-point face au Parlement wallon.

Le chantier du NID devrait lui être terminé pour l'été ou la rentrée 2021. Il faudra néanmoins attendre encore un peu pour que le parking de 650 places situé sous la Confluence et l'esplanade qui le coiffera soient opérationnels.

"Globalement, on peut estimer que le chantier sera terminé fin 2021, en incluant la dernière branche de l'Enjambée, qui mènera directement à la Confluence", a déclaré Maxime Prévot. "Je ne préfère toutefois pas m'avancer en vous communiquant une date d'inauguration plus précise. En outre, si un nouveau confinement devait avoir lieu, le délai pourrait être plus long."

Initialement, la fin des travaux était attendue pour fin 2020. Le retard s'explique en grande partie par la crise sanitaire.