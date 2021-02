La Saint-Valentin est, pour certains, une tradition immanquable. Ceux-ci estiment qu’il est impensable de ne pas faire un cadeau pour démontrer leur amour à leur moitié. Pour d’autres, il s’agit d’une fête commerciale qui nous pousse à consommer toujours plus. Et puis, il y a celles et ceux entre les deux. La Maison de l’Écologie a trouvé la solution qui concilie cadeau, zéro déchet, local et éthique.

Cette année, l’ASBL namuroise a créé une « boite ateliers » à réaliser chez soi. L’occasion donc de partager un moment ensemble, de proposer à votre partenaire de se sensibiliser au développement durable et de se faire du bien tout en prenant soin de la planète. Célibataire ? Pas de soucis ! Cette boîte peut très bien s’apprécier seul #selflove.

Baptisée EcoLove Box, cette boite contient une bougie odorante, une huile pour le corps comestible et du papier ensemencé à réaliser soi-même. Tous les produits ont été soigneusement choisis pour leur durabilité.

Ce cadeau est également l’occasion de soutenir une association en difficulté durant cette crise. En effet, la Maison de l’Écologie loue habituellement des salles de réunions et des bureaux, en plus d’organiser des ateliers, conférences et événements divers mais suite à la crise sanitaire, beaucoup de locations se sont vues annulées. Une perte colossale pour l’asbl non subsidiée. La box est proposée à 20 ou 22€, prix solidaire pour soutenir l’association dans cette période compliquée.

Plus d’informations: www.maisonecologie.be.