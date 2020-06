Devant un texte final proposé sans l'aval du groupe de travail qui rassemblait tous les partis, certains dénoncent un texte insuffisant qui veut passer en force.

La motion sur l'urgence climatique doit être proposée au vote des conseillers communaux ce mardi soir. Les représentants de tous les groupes politiques se sont réunis pour s'accorder sur un texte commun. Même si certains ont été absents, tous les partis politiques qui comptent des élus à Namur étaient partants pour travailler sur un texte commun qui aurait dû être adopté à l’unanimité en février dernier. Sauf que la dernière mouture du texte n'était pas prête et que le confinement a repoussé l'échéance de mars à ce mardi 23 juin.

Au départ, la majorité CDH/Ecolo/MR et la minorité PS/Défi/PTB étaient tous dans le même bateau, avec des idéologies et des visions du réchauffement climatique qui ne se rejoingnent pas forcément. L'initiatrice de ce texte commun, la chef de groupe Ecolo Anne Hubinon, soulignait d'ailleurs la bonne volonté de chacun dans ce processus "même si ce thème n'est pas le core-business de tous les partis comme ça l'est chez Ecolo".

A l'arrivée, on constate que seules 4 signatures sur 6 figurent en bas du texte, le PTB et le PS refusant de valider les 10 pages soumises au vote des élus communaux. Le chef de groupe PTB Thierry Warmoes ayant même envoyé ses amendements ce lundi par mail afin d'en débattre ce mardi soir. Curieux alors que le débat est censé avoir déjà eu lieu. "Je n'ai pas pu aller à toutes les réunions, mais j'ai suivi le travail. J'aurais bien proposé mes amendements avant si n'avions pas reçu la mouture finale du texte la veille de la date butoir. Il est loin de la version quittée en février. On n'a plus eu de nouvelles depuis et il a été très fortement modifié", observe-t-il.

Un passage en force, commentent certains. Une motion du collège plutôt que du conseil communal, regrettent d'autres. Du côté du PS, on réserve ses arguments au débat démocratique qui se tiendra ce mardi soir. La chef de groupe Éliane Tillieux lâche juste qu'elle trouve le texte est "insuffisant" et que l'urgence climatique aurait mérité quelque chose de plus ambitieux, suggérant qu'il est encore possible de retravailler le texte ensemble pour la rentrée puisque plusieurs pages ont été ajoutées sans consensus des participants.

Qu'en est-il d'Extinction Rebellion, un groupe de citoyens écologistes activistes qui réclame depuis l'année dernière que la ville de Namur déclare l'urgence climatique? A notre demande, ils se sont penchés sur le texte ce lundi soir. "Ce texte va dans le bon sens. Mais devant l'étalage des mesurettes décidées par la ville de Namur qui s'étend sur plusieurs pages, on se dit qu'ils n'ont pas compris l'étendue du problème. Étant donné l'ampleur de l'effondrement écologique, ce qui a été décidé et qui n'est de toute façon pas contraignant, ce n'est clairement pas suffisant", estiment-ils.

"La ville doit aller plus loin et expliquer au public la vérité, c'est à dire les risques concrets pour la population en raison de l'écocide en cours (les dommages permanents sur l'écosystème en raison de l'action humaine, NDLR)", demandent-ils en continuant à interpeller les élus lors de chaque conseil. Pour Extinction rebellion, la biodiversité et l'eau ne sont pas assez présentes dans la motion. Ils demandent que Namur stoppe la destruction de la biodiversité "en contribuant par tous les moyens à sa disposition à réduire notre niveau de consommation de ressources et d'énergie. Cette réduction substantielle doit être réalisée d'une façon socialement et globalement juste, afin de démanteler le système d'exploitation et d'oppression qui est la racine du problème."

Ils estiment que certaines des intentions figurant dans le texte se limitent trop au climat et non à l'écologie. Fixer des échéances à dix ans, c'est insuffisant. Des exemples? "On doit réduire par 7 notre train de vie car on consomme en Belgique 7 fois plus que ce qu'on produit. Ce n'est pas des cartouches réutilisables, la solution, c'est d'arrêter d'imprimer. Ce n'est pas replanter des arbres dans des zones déjà vertes qu'il faut, mais ne pas sacrifier d'arbre pour mettre du béton car on va avoir besoin de tous les points verts possibles lorsqu'on aura une sécheresse qui dure. Et on va se retrouver avec des arbres en concurrence avec des terres à cultiver quand on devra produire notre alimentation de manière autonome. De même, certains pensent que les alternatives électriques sont une solution au moteurs à essence ou diesel, mais ils polluent tout autant. pas à Namur mais ailleurs. Cela équivaut à délocaliser la pollution."

Les activistes d'Extinction Rebellion demandent en outre à la ville de "mettre en place des assemblées citoyennes mandatées pour définir la voie à suivre pour construire une société plus démocratique et plus respectueuse des limites écologiques. Ces assemblées citoyennes communales devront prendre des décisions sur les mesures nécessaires afin d'assurer la transition socialement et globalement juste qui est nécessaire".