Intégralement renouvelée à la demande du Conseil communal du 24 janvier 2019, la CCATM est composée de citoyennes et citoyens invités à rendre un avis sur toute une série de dossiers liés à l’aménagement du territoire et à la mobilité. C’est un lieu de participation et de réflexion en lien direct avec les projets développés sur le territoire.

La commission est composée d’homme et de femmes de toutes tranches d’âge et issus de l’ensemble du territoire namurois, chacun.e apportant son expertise et ses compétences. Les candidats pouvaient se présenter à titre personnel ou comme représentant d’une association.

Les missions de la CCATM sont variées mais consistent principalement en des avis consultatifs liés aux politiques du développement territorial. Certaines sont «obligatoires» mais d’autres sont fixées par le collège communal ou la CCATM elle-même.

Les gros dossiers ne manqueront pas sous cette législature, notamment l’évaluation du Schéma de Développement Communal ou encore le quartier durable sur le Plateau de Belle-Vue ou la reconversion du site de l’ancienne BNP rue des Carmes ou du quartier de la Dodane.

Cette commission permet aux habitants d’être associés aux décisions de la commune en matière d'urbanisme, d'aménagement du territoire et de mobilité. Elle rend des avis sur les dossiers que lui soumet le Collège communal. Elle peut également donner des avis d'initiative sur les sujets qu'elle estime pertinents.

Thomas Deremince, urbaniste de formation, Président de cette commission a pour sa part évoqué ses différents objectifs :" "Ouvrir le champ de lecture" et ainsi permettre une analyse plurielle des projets en représentant les divers intérêts de la Commission (aménagement du territoire, urbanisme, mobilité, patrimoine, commerce, environnement, etc.), "Co-construire" et établir des recommandations concrètes, applicables et de nature à améliorer le projet. Et au final "Aller plus loin" et proposer des idées afin d'ouvrir des perspectives aux projets en distinguant des orientations à ne pas manquer."

Lors des présentations individuelles, il en ressort que la mobilité sera plus probablement au cœur des prochaines discussions. Les s représentants pour la mobilité ont doublé par rapport à la commission précédente.

Après ce premier tour de table, la CCATM s’est emparée de son premier dossier : le projet de guide d’urbanisme sur les enseignes commerciales.