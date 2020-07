Namur n'est pas épargnée par la recrudescence du virus. Suite au conseil national de sécurité de ce jeudi, le bourgmestre Maxime Prévot a pris une série de mesures supplémentaires adaptées au territoire communal.

Des sanctions pourront être infligées par la police, qu'il s'agisse des personnes qui ne portent pas leurs masques ou de professionnels de l'horeca qui ne respecteraient pas les règles en vigueur en ce moment pour lutter contre une nouvelle propagation en masse du virus.

"Namur, qui a pu être une ville et une province globalement moins affectées que le reste du pays ces derniers mois, ne flatte pourtant pas les statistiques pour le moment avec une hausse des cas de contamination de plus de 70% par rapport au mois dernier. Nous devons donc redoubler de vigilance et faire preuve de davantage de discipline individuelle pour relever ce défi collectif d’extinction rapide du virus. Tout comme la Première Ministre, force m’est de constater, avec regret et contrariété, que cette discipline n’est pas intégrée par chacun", observe Maxime Prévot.

Ou alors les règles fédérales ne suffisnet pas. "Ainsi, les protocoles prévoient par exemple qu’une distance de 1,5m entre les tables des cafés et restaurants doit être observée. Mais rien n’est dit quant à la distance entre les chaises! Ainsi, quand vous mettez jusqu’à dix chaises autour d’une table, même une petite table de café, vous vous retrouvez avec des personnes assises dos à dos contre la chaise du voisin, sans qu’il n’y ait 1,5 m de distance entre eux…mais sans qu’ils ne soient en infraction non plus", cite-t-il en exemple devant les dérives observées notamment les soirées de week-end dans le piétonnier.

"Beaucoup de citoyens pensent alors que la Ville laisse faire alors que le constat d’un agglutinement humain problématique, comme à la place du Vieux par exemple, est clair et visible sous nos yeux. Oui mais… comme je viens de l’expliquer, ils ne sont formellement pas en défaut par rapport aux règlementations fédérales et donc on ne peut pas les sanctionner. Quand trop de personnes s’amassent donc place du Vieux, assis ou debout, il n’est pas possible pour la Ville ou la Police de mettre un terme aisé à ces rassemblements car formellement ils sont dans les clous de la législation", se justifie-t-il dans sa communication du jour comme il l'avait fait devant le conseil communal de juin.

Le bourgmestre a dès lors pris une série de mesures qui permettent de sévir si elles ne sont pas respectées. L'horeca et plus particulièrement les bars sont implicitement visés. La Police sera spécifiquement chargée de faire respecter ces règles, au besoin en ayant recours aux sanctions pénales, c’est-à-dire aux amendes qui seront ensuite transmises pour suivi au Procureur du Roi

"Si beaucoup de cafetiers et restaurateurs font le maximum pour respecter les règles avec bonne foi, je ne veux pas non plus faire preuve de naïveté. Certains ne jouent pas le jeu, en ne respectant pas les distances de sécurité dans leur établissement ou sur leur terrasse, en ne portant pas de masque (eux-mêmes ou leur personnel) ou en ne respectant pas l’heure de fermeture de 1h du matin imposée par le fédéral sur tout le royaume", déplore le bourgmestre alors que ces comportements deviennent plus problématiques dès lors que les contaminations sont à nouveau en hausse.

"Je vais donc devoir sévir à leur égard. J’ai demandé à la police d’intensifier ses patrouilles et ses contrôles et de me faire rapport aussitôt qu’une infraction est constatée. Dans ce cas, je ferai fermer l’établissement de manière directe. Pour 24 à 48h dans un premier temps, plus longuement au besoin. Cela représentera un coup dur, j’en suis conscient, pour les exploitants qui ont déjà connu de nombreux mois de fermeture. Mais si le respect de la santé d’autrui et des règles de bien-vivre ensemble est à ce prix, je l’assumerai", conclut Maxime Prévot.