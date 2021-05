Les temps risquent de devenir de plus en plus durs pour les cow-boys de la route qui sévissent dans certains quartiers de la capitale wallonne. La zone de police de Namur a entamé depuis un moment un travail sérieux sur les rodéos urbains et va continuer.

Ainsi, par exemple, plusieurs équipes de la zone de police Namur Capitale ont participé à une opération la nuit de samedi à dimanche. Ils ont effectué de multiples contrôles, à différents moments et à différents endroits. Etaient particulièrement visés la Citadelle et le parking du cinéma Acinapolis.

Si la police ne souhaite pas donner tous les chiffres, elle admet que plusieurs verbalisations ont été effectuées dont un retrait de permis d'au moins 15 jours, sur le parking du cinéma, qui pourrait donner lieu à des poursuites dans un futur proche.

La porte-parole de la police insiste sur le fait qu'il y aura d'autres opérations de ce type à l'avenir, et pas seulement le samedi soir. "Les personnes participant à ce genre de rodéos peuvent bouger d'un endroit à l'autre donc nos opérations se feront en journée comme en soirée, en semaine comme le week-end". Autant le savoir....