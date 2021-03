« Après 14 ans d’insistance et de persuasion et 2 années de parcours administratif, je suis particulièrement fier et heureux de pouvoir annoncer le début des travaux pour une rénovation d’ampleur du Palais provincial », confie le Gouverneur Denis Mathen sur les réseaux sociaux.

Ceux-ci se concentreront d’abord essentiellement sur la toiture et les charpentes. Mais cette première phase, prévue pour 14 mois, ne constitue que les prémices d'une rénovation importante de l'ensemble d’un bâtiment qui appartient à la Région wallonne. « Je remercie toutes celles et ceux qui depuis des années, au sein de mon équipe, ont suivi le dossier pour lui permettre d’aboutir enfin. Merci aussi aux ministres du patrimoine qui se sont succédé et à l’Agence Wallonne du Patrimoine pour avoir accompagné chaque étape...de ce qui n’est qu’un commencement. », conclut-il.