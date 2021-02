Pour cette 30e édition de la Rétrospective des photographes de presse namurois, André Dubuisson, Jacques Duchateau, Bruno Fahy, Jean-Christophe Guillaume, Olivier Hoslet, Vincent Lorent, Florent Marot, Jean-Pol Sedran et John Thys livrent leurs visions sur cette année hors normes à la Galerie du Beffroi.

Sans surprise, un sujet s’est imposé dans l’actualité namuroise, belge, mondiale: la crise du Coronavirus et ses conséquences sur la vie au quotidien. Rues désertes durant le confinement, visages masqués, distance physique, hôpitaux débordés, événements culturels et sportifs organisés en mode Covid…

Malgré ce contexte peu propice aux rencontres et encore moins aux bains de foule, les photographes de presse namurois sont restés sur le terrain avec la volonté d’illustrer l’actualité dans toutes ses dimensions : sociale avec les manifs pour la culture et contre le racisme à Bruxelles (Jean-Christophe Guillaume), politique avec les multi-crises du Brexit, du budget européen et du coronavirus (Olivier Hoslet), sportive avec le « baiser du réconfort » (Bruno Fahy) et la jeune cavalière, positive et volontaire (Jacques Duchateau), folklorique avec le concours des Menteurs ou la Messe en wallon en mode covid (André Dubuisson et Florent Marot) ou locale avec les guerriers du feu ou les paveurs à la Citadelle (Vincent Lorent).

En guise d’affiche, le choix s’est porté sur une installation artistique qui a fasciné le public à l’occasion de Namur en Lumière : « Museum of The Moon » de Luke Jerram captée dans l’église Saint-Loup par le photographe Jean-Pol Sedran. A travers l’image de cette sphère lumineuse qui invite à la contemplation et à la rêverie, c’est un message d’espoir que l’on a voulu partager. Une façon de rappeler que, malgré la crise sanitaire et le confinement, l’art continue à rayonner et apparaît comme une lueur dans la nuit.

Cette nouvelle édition de la Rétro Presse est également l’occasion de présenter le travail de jeunes photographes. Après l’ILFoP en 2020, c’est l’IATA qui partage en ce début d’année un espace d’exposition avec les professionnels de l’image. Les élèves de 6e photo et 7e multimédia abordent l’actualité sous l’angle qui les touche et les interpelle, entre narration du réel et faits à prouver.

Du 4 au 28 février 2021 à la Galerie du Beffroi

Du mardi au vendredi de 11h à 18h et le dimanche de 12h à 18h.

Entrée gratuite sur réservation au 081 22 84 76 ou en ligne sur www.namur.be/galeriedubeffroi • www.facebook.com/galeriedubeffroinamur